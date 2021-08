A cidade de Rondonópolis continua registrando mortes diárias por Covid-19, ainda que em menor quantidade que nos meses anteriores. Entre ontem (9/8) e hoje (10/8), mais uma morte pela doença foi registrada, segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado agora há pouco. As mortes pela doença estavam ontem em 902 e hoje foram para 903.

Em relação à quantidade de casos, Rondonópolis teve mais 68 pessoas infectadas com a doença. Segundo o Boletim do Estado, ontem eram 35.518 casos de Covid-19 na cidade e hoje esse número passou para 35.586 casos.

As UTIs para Covid continuam com vagas na cidade. O Hospital Regional está hoje com 6 vagas, e a Santa Casa, com cinco leitos. Até o momento 33.804 pessoas já se curaram da doença em Rondonópolis.

500 MIL

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta terça-feira (10/08), 500.540 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 13.056 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Foram notificadas 1.400 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado em 24h. Dos 500.540 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 8.784 estão em isolamento domiciliar e 477.259 estão recuperados.

RISCO

Segundo a SES-MT, 11 municípios registram classificação de risco alto para o coronavírus. São eles: Água Boa, Alta Floresta, Figueirópolis D’ Oeste, Jangada, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Primavera do Leste, Salto do Céu, Santa Rita do Trivelato, São José do Povo e Sapezal.

Outras 130 cidades, entre elas Rondonópolis, estão classificadas na categoria moderada para a contaminação do coronavírus.