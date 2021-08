Rondonópolis registrou mais um óbito nas últimas 24 horas em decorrência da Covid-19. A morte de um homem, com 70 anos, ocorreu no domingo (8). Com mais esse óbito, a cidade confirmou um total de 902 mortes em decorrência da doença. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgados ontem (9).