Inicialmente marcada para reiniciar ontem (9), as aulas na rede municipal em sistema híbrido foram canceladas e ainda não há nova data definida para o retorno. O cancelamento do retorno, depois de um ano e meio em ensino remoto, ocorreu após reunião da Secretaria Municipal de Educação com diretores e sindicatos.

O problema principal seria a falta de profissionais tanto na área de serviços gerais, bem como professores, e de equipamentos de proteção. A decisão teria sido tomada apenas na sexta-feira (6) e as famílias teriam sido informadas sobre o cancelamento do retorno às aulas presenciais pelas próprias escolas.

Oficialmente, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) nem chegou a se pronunciar sobre a questão e somente foi confirmado o cancelamento ontem (9), depois que as escolas não abriram as portas como estava previsto.

A data de retomada das aulas presenciais em sistema híbrido na rede municipal foi anunciada pelo próprio prefeito José Carlos do Pátio ainda no dia 23 de julho, depois de reunião do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus. Na sequência, o Município divulgou um decreto no qual liberava o retorno das aulas presenciais em sistema híbrido na rede municipal a partir do dia 9 de agosto. O Plano de Retorno às Aulas Presenciais também foi aprovado e publicado.

O Ministério Público de Mato Grosso (MP/MT) acompanhou a reunião do Comitê e na ocasião foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual o Município se comprometia a definir o Plano de Retorno às Aulas Presenciais, que estabelece, entre outras medidas, os protocolos de segurança sanitária a serem adotados, disponibilização de material de higienização adequado, exigência do uso obrigatório de máscaras, recomposição do quadro de professores da educação básica e demais profissionais para acompanhamento pedagógico das atividades remotas realizadas em concomitância com as presenciais.