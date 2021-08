Após a Justiça conceder uma liminar suspendendo a tramitação do projeto que antecipa a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal, até que a atual mesa diretora apresente sua resposta diante de um episódio, onde o vereador Roni Cardoso (PSD) é acusado de um ato unilateral, ele declarou ontem (9) ao A TRIBUNA que sua defesa será sustentada no que prevê o Regimento Interno da Casa de Leis.

Cardoso teria anunciado que uma emenda prevendo a antecipação da eleição para o mês de dezembro continuava em anexo ao projeto que tramita no Legislativo. No entanto, conforme o boletim de votação da sessão ordinária da Câmara Municipal, ocorrida no último dia (28), consta que a emenda foi derrubada por 14 votos.

O grupo de 14 vereadores defende que a eleição da mesa diretora seja antecipada o quanto antes e não para o mês de dezembro. Representado pelo vereador Investigador Gerson (MDB), conseguiu na Justiça a liminar suspendendo a tramitação do projeto.

“Pelo que está no Regimento Interno, a minha emenda prevendo a eleição da mesa para dezembro deste ano está anexa ao projeto. Logo, o projeto terá que ser votado com a emenda. O argumento dos 14 vereadores de que a emenda foi derrubada por 14 votos não confirma, pois antes desta votação ela [emenda] já estava em anexo ao projeto a partir dos pareceres das Comissões. Foi colocado em votação pela decisão discricionária do presidente Roni Magnani, a qual não prevalece ao que prevê no Regimento Interno”, disse Roni Cardoso.

A Casa de Leis já foi citada da decisão, assim como o vereador Roni Cardoso e tem um prazo de dez dias para responder à Justiça. A partir da resposta da Câmara, é que o Judiciário irá julgar o mérito da ação. Depois disso é que o projeto continuará a tramitação na Casa de Leis.