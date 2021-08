Membros da equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e representantes do comércio comentaram, em coletiva de imprensa ocorrida na tarde desta segunda-feira (9), na sala de reuniões do Paço Municipal, o transcorrer da vacinação em Rondonópolis e passaram orientações à população – especialmente, à camada mais jovem da sociedade.

“Vivemos um momento importante e histórico para o Estado de Mato Grosso. E Rondonópolis é a primeira cidade com mais de cem mil habitantes que chegará a totalidade das pessoas vacinadas acima de 18 anos. No domingo a gente conclui essa etapa e entra em uma fase de maior segurança, uma fase com mais pessoas vacinadas”, avaliou o secretário de Saúde, Vinícius Amoroso.

Os participantes da coletiva foram unânimes em conclamar as gerações mais novas a se imunizarem. O médico Hélio Garcia, que é secretário adjunto de Saúde, exortou a juventude: “Sabemos que os jovens gostam muito da rua. Mas, assim, se expõem ao risco. Então, é preciso que entendam a importância de se vacinarem, pois são pessoas que têm maior dificuldade para fazer o distanciamento social. Eu peço que a mesma vontade que eles têm de sair de casa, tenham também de se vacinarem, pois é uma forma não somente de se protegerem, mas de protegerem os seus familiares também”.

Doutor Hélio, além de alertar que esse grupo pode ser transmissor da doença, levando o vírus para dentro de casa e contaminando familiares mais suscetíveis, mencionou a atual realidade no município: “O perfil de paciente que nos chega hoje ou é muito jovem, com 18 a 30 anos, ou são pessoas idosas com comorbidades que, mesmo vacinadas, acabam vindo muito graves”.

Para buscar uma mudança desse cenário, o gerente do Departamento de Saúde Coletiva da SMS, Paulo Padim, ressalta que esta semana é dedicada especificamente a essa faixa etária. “A gente conta com a juventude para tomar o imunizante nesta semana de acordo com a sua idade, até domingo. Hoje [ontem] é destinado aqueles que têm 24 anos e assim sucessivamente em ordem decrescente um ano por dia, até chegar no domingo aos 18 anos”, conclamou.

Aqueles que, por um motivo ou outro, não conseguiram comparecer na data especificada para sua idade, vão ter mais uma chance de receberem a aplicação. “Essas pessoas terão uma nova oportunidade após concluirmos a oferta da primeira dose aos grupos. Assim, nos dias 21 e 22 de agosto, haverá a repescagem para os que estão acima de 18 anos e não foram aos postos quando convocados”, afirmou o gestor da Saúde.