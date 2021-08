A aplicação da primeira dose da vacina contra o novo coronavírus para as pessoas que estão na faixa dos 20 anos está sendo retomada hoje (9/8). De acordo com a programação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), hoje é o dia dos que têm 24 anos receberem o imunizante. Na terça-feira (10/8), a proteção será aplicada naqueles com 23 anos e quarta-feira (11) é do dia dos que estão com a idade de 22.

Todos esses grupos podem escolher os seguintes locais: ESFs André Maggi, Padre Rodolfo, Pedra 90 e Serra Dourada ou, se preferirem o sistema drive thru, devem se encaminhar à Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), das 8h às 11h e 13h às 16 horas. Outra opção é buscar a Central de Vacinação, que fica anexa à SMS e funciona das 12h às 21 horas.

Nesses mesmos locais e horários vai estar disponível a segunda dose da AstraZeneca na quinta-feira (12) para os que se vacinaram até o dia 20 de maio e, na sexta-feira (13), para as pessoas que receberam o imunizante até 21 de maio.

O plano de vacinação também contempla aqueles que já se imunizaram com a primeira aplicação da Coronavac até 26 de julho. O reforço vai ser aplicado no Centro de Saúde do Conjunto São José, de segunda a sexta-feira, da 8h às 11h e das 13h às 16 horas.

Quem for se vacinar deve lembrar de levar consigo documento original de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e comprovante de endereço, além do cartão de vacinação.