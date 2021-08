A cidade de Rondonópolis registrou, entre ontem (8/8) e hoje (9/8), mais uma morte e 16 novos casos de Covid-19, segundo o novo Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado agora há pouco.

Ontem eram 35.536 casos de Covid-19 na cidade e hoje esse número passou para 35.552 casos. As mortes pela doença estavam ontem em 901 e hoje foram para 902.

As UTIs para Covid ainda estão com vagas na cidade. O Hospital Regional está hoje com 6 vagas, o Hospital Municipal também está com 6 vagas e a Santa Casa, com 4 leitos. Até o momento 33.724 pessoas já se curaram da doença em Rondonópolis.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta segunda-feira (09/08), 499.140 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 13.028 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Foram notificadas 1.112 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado em 24h. Dos 499.140 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 8.862 estão em isolamento domiciliar e 475.794 estão recuperados.

Hoje a Secretaria Municipal de Saúde concedeu uma entrevista coletiva para falar do panorama da vacinação contra a Covid-19 na cidade. Os detalhes dessa entrevista estarão na edição impressa do A TRIBUNA desta terça-feira (10).