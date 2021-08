Apesar de anunciado para esta segunda-feira (9/8), o retorno às aulas presenciais na rede municipal de ensino em Rondonópolis não se efetivou. Os pais foram pegos de surpresa hoje com a suspensão da volta às aulas no sistema híbrido, pois o Município não tinha emitido nenhum comunicado a respeito.

Conforme algumas unidades de ensino, as aulas presenciais foram suspensas porque o Município não teve tempo de realizar todas as contratações do quadro de profissionais de todos os estabelecimentos da rede. Até merenda escolar não havia sido providenciada a tempo para todas as unidades.

Não foi repassada pela Prefeitura de Rondonópolis ainda uma nova data para o começo do sistema híbrido de ensino. Assim, as atividades remotas vão continuar entre os alunos do Município.

Vale lembrar que as Secretarias de Educação e de Saúde do Município afirmavam que já tinham elaborado um plano para a volta às aulas em sistema híbrido, garantindo as medidas de segurança em prevenção ao novo coronavírus entre a comunidade escolar.