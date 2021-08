Um grupo de profissionais da imprensa da região de Rondonópolis criou uma vakinha virtual, para o tratamento do jornalista Lucas Perrone, um dos profissionais de comunicação mais conceituados de Mato Grosso.

O comunicador, seu pai Mário Luiz Tenório Perrone e sua mãe Lassimi Franco Perrone foram contaminados com a Covid-19, há pouco mais de uma semana. Mario Perrone não resistiu a agressividade do vírus e acabou falecendo na sexta-feira (06).

Lucas e a mãe estão na UTI de um hospital particular de Rondonópolis. A família tenta viabilizar a transferência dos dois para uma unidade, no estado de São Paulo.

A campanha lançou uma arrecadação inicial de R$ 80.000,00. No sistema deve aparecer o valor de R$ 90.000,00. O montante adicional corresponde ao percentual cobrado pelo veículo.

Para realizar a doação, via vakinha virtual basta clicar neste link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/tratamento-lucas-perrone

Depois de acessar clique em contribuir, destacado no ícone verde abaixo. Digite o valor e preencha as lacunas. Na sequência escolha a forma de pagamento, clique em contribuir e realize a operação no banco de sua conta. Pela vaquinha virtual a doação mínima é de R$ 25,00.

A doações também estão disponíveis no pix: 82f3ab9d-5016-4227-8018-d88470700a67