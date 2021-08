A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat), há mais de sete meses sem um titular, vem acumulando desde o começo da atual gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio, vários “gargalos” que já poderiam ter sido equacionados, dada a capacidade financeira de Rondonópolis, segunda maior economia de Mato Grosso. Além de tudo, conforme apurado pela reportagem, no final do ano passado a pasta tinha depositado no Fundo Municipal de Trânsito mais de R$ 6 milhões.

Várias ruas e avenidas, principalmente as que receberam lama asfáltica, após meses, ainda não têm as pinturas de sinalização horizontal. Servidores da pasta reclamam, constantemente, da falta de material como tinta e manutenção das máquinas utilizadas para este serviço. Sem sinalização horizontal atualmente, encontra-se parte da Avenida Lions Internacional, parte da binário norte e sul ao lado da Avenida dos Estudantes e grande parte da Avenida Jacarandás, mas o problema é visível em quase todos os bairros da cidade.

Pelo que foi apurado, a secretária de Governo Mara Gleibe da Fonseca, há seis meses, tenta uma medida emergencial para contratar profissionais que dão manutenção no sistema semafórico da cidade. O processo teria sido barrado pela Procuradoria do Município.

A nova ligação da BR-364/163 com o Anel Viário, passando pela nova ponte sobre o Rio Vermelho, através da Avenida W-11, que começou a ser construída em abril pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, poderá misturar o tráfego de veículos pesados com o urbano, na região do Sagrada Família, Azaleia, Parque São Jorge e também na Avenida dos Estudantes, uma das principais vias de Rondonópolis.

Ocorre que, com a pavimentação da W-11 e a ligação com a BR-364, passando pela nova ponte sobre o Rio Vermelho, o tráfego pesado de veículos poderá passar por dentro da área urbana de Rondonópolis, visando acessar o Anel Viário. A nova ligação vai desaguar na rotatória da Avenida dos Estudantes (antigo trecho da MT-270), junto ao Buffet Ideias.

Na sequência, os veículos pesados terão que trafegar cerca de um quilômetro pela Avenida dos Estudantes, até a entrada do Anel Viário pela rotatória seguinte, junto ao Village do Cerrado. A alça do Anel Viário, dessa forma, estará completa.

“SEM COMBUSTÍVEL”

Recentemente, o serviço de fiscalização do trânsito, realizado pelos “amarelinhos”, ficou afetado por falta de combustível para as motocicletas e veículos. Em várias situações, pelo que foi relatado, os servidores públicos tiveram que tirar dinheiro do bolso para o abastecimento. Além disso, muitos dos veículos da pasta estão parados por falta de manutenção.

AUTARQUIA

Também responsável pelo direcionamento do serviço de transporte coletivo da cidade, a Setrat neste ano ainda não demonstrou efetividade para tirar do papel o projeto que cria a Autarquia Municipal do Transporte Coletivo. Mas foi rápida em fazer gestão para a compra de 22 ônibus que a Prefeitura de Rondonópolis adquiriu para a autarquia que projeta uma frota de 50 veículos.

Os ônibus estão há meses expostos à ação do tempo. Até já se cogitou em colocá-los em operação sob a gestão da empresa Cidade de Pedra, que atualmente opera no município por meio de um contrato precário.