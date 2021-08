O corpo do médico Mário Luiz Tenório Perrone, que faleceu vítima de Covid-19 aos 77 anos, na sexta-feira (6), foi sepultado no Cemitério da Vila Aurora, neste sábado (7), no começo da tarde. Devido aos protocolos sanitários, não houve velório, mas amigos e familiares realizaram um cortejo fúnebre acompanhando o corpo até o cemitério.

Dr. Mário Perrone foi o primeiro médico pediatra de Rondonópolis e foi um dos proprietários do Hospital São Lucas. Era casado com Lassimi Franco Perrone, de família pioneira de Rondonópolis, e pai do jornalista Lucas Perrone, da Nara e da Estela Franco Perrone. Ele também deixa dois netos: Theo Piato Perrone e Mariana Perrone.

Mário Perrone havia tomado as duas doses da vacina contra Covid, mas tinha comorbidade (era cardíaco), era idoso e ainda fumante – variáveis que dificultam a recuperação. Mesmo com a proteção da vacina, entre 15% a 20% dos pacientes idosos imunizados e com comorbidades, segundo as autoridades de saúde, podem evoluir para internação e para a UTI em estado grave da doença. Lassimi e o filho Lucas Perrone também estão internados com tratamento contra o vírus da Covid-19. Até o fechamento desta edição, Lucas Perrone tinha o estado de saúde estável e o de sua mãe Lassimi Perrone era considerado grave e estava na iminência de ser transferida para São Paulo. O médico Mário Perrone deixou a capital paulista, que estava com o mercado supersaturado, buscando um local onde pudesse ser mais útil e ter uma vida mais tranquila. Por acaso, encontrou Rondonópolis e decidiu aqui começar sua trajetória profissional, passando a conviver com a realidade de uma cidade pequena, isolada e sem qualquer estrutura de saúde. Nascido em 1944, em São Paulo (SP), Mário Perrone viveu a infância e a adolescência em Presidente Prudente e fez Medicina na Universidade de São Paulo, a USP, onde se formou em 1968 e, na sequência, fez especialização em Pediatria. “Repeti uma história parecida ao do meu pai, que se formou na USP e foi para Presidente Prudente em 1940, que guardadas as devidas proporções era algo parecido como vir para Rondonópolis na década de 70”, disse em uma de suas várias entrevistas que concedeu ao A TRIBUNA ao longo da sua trajetória em Rondonópolis que, infelizmente, foi interrompida nesta sexta-feira. Após a conclusão dos estudos, Perrone vendeu um Fusca que tinha, comprou material médico para começar um consultório e saiu de São Paulo em busca de um lugar para atuar. Numa viagem pelo Brasil, o ônibus quebrou e ele teve que dormir em Rondonópolis, em um pequeno hotel na Avenida Amazonas. Atesta que nunca tinha ouvido falar antes de Rondonópolis, mas que acabou se impressionando com o potencial de crescimento da cidade. “Era um sábado e vi um movimento grande de pessoas de bicicleta, de carroça e a cavalo… Havia apenas paralelepípedo em um pequeno núcleo central. Fui dar uma volta e entrei na farmácia do antigo João Morais, que me recebeu muito bem e insistiu para que eu viesse para cá”, recordou, na época. Com a decisão tomada, ele chegou em definitivo em Rondonópolis em 10 de outubro de 1970.

Perrone encontrou a vida como ela é em Rondonópolis, com comunicação precária e carente de informações. Assim, se deparou com uma população carente e muito ignorante. “O povo tinha algumas crenças prejudiciais à saúde das crianças, e tive muita dificuldade de combatê-las. Por exemplo, dar banho em criança com febre era caso de morte para as pessoas daqui. As parteiras punham pó de fumo e terra no umbigo dos recém-nascidos”, lembrou naquela oportunidade.

A falta de estrutura era um desafio na Rondonópolis de outrora. “A medicina aqui era feita no peito e na raça. A gente tinha que examinar, diagnosticar e medicar baseado no que a gente colhia; não tinha raio-x, ultrassom…”. Nesse sentido, testemunhou que a relação médico-paciente era muito próxima, se valendo muito da conversa e avaliação clínica. Um caso que o marcou naquele início, conforme está relatado nos arquivos do A TRIBUNA, foi de uma jovem que teve um parto prematuro em uma clínica na Avenida Marechal Rondon, cuja criança nasceu sem condições de vida. Como não tinha nada a fazer, conta que improvisou uma incubadora colocando o bebê em uma caixa de sapato e esquentando alguns tijolos. “Para minha surpresa, algumas horas depois, a criança estava chorando e com uma vitalidade muito boa”, declarou. Dr. Mário Perrone começou atuando em uma clínica improvisada na esquina da Avenida Marechal Rondon com a Rua João Pessoa, onde também morava e hospitalizava algumas crianças. Como era o único pediatra, ele diz que trabalhava, praticamente, 24 horas por dia, diante da necessidade da população. Também observou que naquela época em que chegou não havia Sistema Único de Saúde (SUS), convênio ou plano de saúde e, que por isso, atendia muita gente sem condição financeira, prestando um serviço social.

Um dos primeiros trabalhos do pioneiro foi com o médico Antônio Santos Muniz, que tinha um hospital improvisado em Rondonópolis. Em 1972, o médico se casou com Lassimi, que é filha do pioneiro Marinho Franco, que veio da Bahia e teve grande importância cultural no município. O pioneiro relatou em vida que lhe encantou em Rondonópolis naquela época o caráter cosmopolita da cidade, com gente de todas as partes do Brasil.