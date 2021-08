A Secretaria de Fazenda (Sefaz) divulgou nesta semana que está terminando os índices percentuais preliminares de participação dos municípios mato-grossenses, que apontam o valor do repasse referente à arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). Conforme os índices preliminares, Rondonópolis deve ter queda no repasse de recursos advindos desse imposto, sentindo os impactos da pandemia sobre a economia em 2020.

Segundo os números divulgados pelo Estado, o percentual preliminar de Rondonópolis a vigorar em 2022 relativo ao Índice de Participação dos Municípios (IPM), que determina o valor do repasse que cada município receberá referente à arrecadação do ICMS, será de 7,185625, representando uma redução de 8,91% sobre o índice em vigor neste ano de 2021. Esse índice é calculado com base na arrecadação e nos dados de 2020.

Apesar da queda no índice para 2022, houve um incremento de cerca de R$ 2,5 bilhões no valor adicionado de Rondonópolis de 2019 para 2020, que é formado pelo valor das mercadorias de saída, somado ao valor das prestações de serviços, menos o valor das mercadorias de entrada de cada ano civil nos municípios. A cidade saltou de R$ 10,6 bilhões para R$ 13,09 bilhões de valor adicionado.

CÁLCULO

Do total arrecadado referente ao ICMS, 75% ficam com o Estado e 25% são destinados aos municípios. Com a divulgação dos dados preliminares, os 141 municípios mato-grossenses têm 30 dias corridos para apresentar a impugnação dos valores apontados no IPM. Sendo assim, o prazo final encerra no dia 02 de setembro.

Em relação aos dados informados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), IBGE, Intermat e Secretaria de Meio Ambiente (Sema) as impugnações devem ser encaminhadas aos referidos órgãos. Eles são responsáveis pelos critérios importantes na composição do IPM como, por exemplo, a área territorial, a população e a receita tributária própria de cada município.

Além desses componentes, o IPM é composto considerando o “valor adicionado” de cada município, que é o critério de maior relevância. Por sua vez, o valor adicionado é calculado com base em documentos fiscais que são entregues ao fisco pelos contribuintes como EFD e GIA-ICMS.