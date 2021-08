A edição impressa do A TRIBUNA deste fim de semana abordará vários problemas enfrentados no trânsito e transporte de Rondonópolis. São deficiências que se acumulam apesar da disponibilidade de recursos constantes no Fundo Municipal de Trânsito.

Para começar, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) está há mais de sete meses sem um secretário titular. Hoje é possível perceber que a Pasta está falha, tanto na parte de engenharia como de planejamento. Até o sistema de fiscalização eletrônica foi desativado, resultando no aumento de acidentes no trânsito.

Outro destaque desta edição é a análise da média móvel de casos e óbitos realizada pelo A TRIBUNA, com base nos dados dos boletins epidemiológicos da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde. Nos últimos 14 dias, a média móvel diária de casos voltou a subir, enquanto a média de óbitos apresentou redução.

Na economia, um dos assuntos é a realização do 15º Circuito Aprosoja na região sudeste do estado, trazendo informações e conhecimento aos produtores rurais de Rondonópolis e outros municípios. O encontro, que tem como tema “Tributação: Quem paga a conta?”, vai mostrar os impactos da reforma tributária.

Além desses assuntos, vários outros fatos são reportados e analisados na edição deste fim de semana do A TRIBUNA. Para quem deseja fazer a assinatura do jornal, o telefone 3410-3533 pode ser contatado.