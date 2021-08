O município de Rondonópolis atingiu hoje (6/8) as 900 mortes em função do novo coronavírus. A informação consta no novo Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta sexta-feira.

O Boletim Epidemiológico consta que o número de mortes passou de 896 para 900 pessoas entre quinta-feira e esta sexta-feira. Um dos óbitos registrados, conforme já noticiado pelo A TRIBUNA, foi o do médico pediatra Mário Luiz Tenório Perrone, de 77 anos, que faleceu hoje da doença.

O número de pessoas infectadas pela doença chegou hoje a 35.459 casos, registrando em 24 horas mais 167 novos casos. Até o momento, 33.468 pessoas já se recuperaram da doença na cidade.

Por outro lado, a taxa de ocupação das UTIs está hoje em 78.3%, com 13 leitos vagos de UTI para Covid. A Santa Casa e o Hospital Municipal estão com cinco leitos de UTI vagos e o Hospital Regional, com três.