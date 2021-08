A cidade de Rondonópolis perdeu hoje (6-8) o primeiro médico pediatra da sua história. Mário Luiz Tenório Perrone faleceu vítima de Covid-19 aos 77 anos de idade. Ele estava em tratamento na UTI do Hospital da Unimed, em Rondonópolis.

Nascido em 1944, em São Paulo (SP), Mário Perrone viveu a infância e a adolescência em Presidente Prudente e fez Medicina na Universidade de São Paulo, a USP, onde se formou em 1968 e, na sequência, fez especialização em Pediatria. Depois chegou em definitivo em Rondonópolis em 10 de outubro de 1970.

Já nos anos de 1980, Perrone abriu o Hospital Infantil São Lucas, que perdurou até 2000 na cidade. A partir daí, trabalhou por longo período na Santa Casa de Misericórdia e como médico concursado no Hospital Regional. Fez concurso para médico perito do INSS, onde atuou até 2014, quando saiu através de uma aposentadoria compulsória. Depois atuou como perito da Justiça do Trabalho.

Era casado com Lassimi, com quem teve os filhos Lucas, Estela e Nara. Sua esposa também está internada em estado grave na UTI do Hospital Unimed.

Mário tinha tomado as duas doses da vacina contra a doença. Devido aos protocolos de segurança, não haverá velório. A família ainda não comunicou onde será o sepultamento. (Matéria atualizada às 17h05)