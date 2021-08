Pelo terceiro dia seguido, soldados do 3º Batalhão Bombeiro Militar atuam nos trabalhos de combate ao incêndio florestal na Reserva Indígena Tadarimana, que fica próxima à área urbana de Rondonópolis.

Nesta quinta-feira (5/8), os bombeiros realizam uma estratégia de combate indireto para conter as chamas em um local isolado e sem risco de propagação, com o uso de uma máquina pá carregadeira cedida pela Prefeitura de Rondonópolis.

O combate ao incêndio florestal também contou com o apoio da aeronave Air Tractor do Corpo de Bombeiros, vinda de Cuiabá, para fazer um panorama da dinâmica do incêndio e traçar estratégias complementares de combate.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a operação na reserva conta hoje com três equipes de solo, com bombeiros militares e brigadistas da Prefeitura e brigadistas indígenas, além da equipe de apoio aéreo com 4 militares, aeronave asa fixa e o auto-tanque.

A informação agora, no entanto, é que a aeronave, devido à localização atual do foco de incêndio, está retornando para Cuiabá.

Até ontem, a estimativa era de que o fogo já tinha consumido cerca de 114 hectares de mata.