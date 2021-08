A falta de infraestrutura em loteamentos populares abertos pela Prefeitura de Rondonópolis continua a chamar a atenção. A situação tem sido verificada agora no Loteamento “Maria Amélia de Araújo”, no começo da Rodovia do Peixe, onde as famílias ali instaladas ainda terão de esperar pela implantação da rede de energia elétrica.

As famílias começaram a ser levadas para o novo loteamento ainda no mês passado, mas o Município anunciou que somente fará a licitação da empresa para fazer a implantação da rede de distribuição de energia elétrica no local no próximo dia 24 de agosto. Portanto, essas famílias ainda ficarão alguns meses sem energia elétrica até a efetivação, de fato, do serviço.

Conforme já informado pelo A TRIBUNA, a promessa do Município era criar esse novo loteamento social com toda infraestrutura básica, como rede água, energia elétrica, iluminação pública e pavimentação, conforme exige a legislação municipal. No entanto, mal começou a abertura das ruas e divisão dos lotes na área e o poder público já começou a levar famílias para o local sem que os trabalhos de infraestrutura estivessem providenciados.

O loteamento está sendo instalado em uma área com 28 hectares e conta com mais de 400 terrenos que serão destinados para famílias de baixa renda de Rondonópolis. Cerca de 1.200 pessoas poderão ser beneficiadas.

OUTRO LADO

A Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo informou ao Jornal A TRIBUNA que a referida área foi adquirida pelo Município para fins habitacionais.

Ressaltou que a disponibilização de terrenos no loteamento surgiu como uma opção para o “acolhimento provisório” de famílias que viviam numa ocupação irregular em uma área de proteção ambiental no bairro Vila Rica e em outras localidades.

“Essas famílias teriam de deixar o local de forma imediata por conta do processo de reintegração de posse sentenciado pela Justiça”, repassou, pontuando que, dentro do processo de reintegração de posse, coube ao Município garantir um local para alocar às famílias (como já realizado em outros momentos).

“Então, em invés de levar para quadra de esportes ou ginásios as famílias que não têm para onde ir, foram oferecidos a elas terrenos no loteamento social que está em obras para atender famílias do Município que vivem em áreas de risco ou irregulares”, justificou.

Porém, a Pasta esclarece que a decisão em se transferir para o Jardim Maria Amélia Araújo coube às próprias famílias, sendo que o Município ofereceu todo suporte para as famílias deixarem a antiga área, que, por ser de proteção ambiental, tem o impedimento de ter edificações.

Assinalou que todas as famílias remanejadas para o Maria Amélia Araújo já estavam cadastradas e vinham sendo acompanhadas pela Secretaria de Habitação e Urbanismo.

“As famílias não terão o título da posse do terreno. Elas terão que participar de todas as ações e atividades propostas por um projeto social de loteamento urbanizado”, esclareceu.

Sobre a infraestrutura do local, a Habitação conta que já está em andamento a execução de serviços de implantação da rede de água, pavimentação e drenagem.

Enquanto isso, para atender as famílias que já estão na área, informou que o Sanear está garantido o abastecimento de caixa d’água. Já a iluminação pública confirma que em processo licitatório, alegando que a municipalidade aguardava a aprovação do projeto pela concessionária Energisa.

A Habitação complementou que o Município já tem contrato para a execução da parte estrutural, como abertura de ruas, pavimentação e drenagem.