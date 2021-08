A Escola Militar Tiradentes “Major PM Ernestino Veríssimo da Silva”, em Rondonópolis, realizou nesta quarta-feira (04/08) a acolhida dos alunos do Grupo 1 para a volta às aulas, pelo sistema híbrido. Um total de 239 alunos retornou nesse 1° dia, representando 86,50% do Grupo 1. Hoje (05/08), a unidade fará a acolhida do Grupo 2 com a mesma expectativa de alunos presenciais.

Esse momento de retorno às aulas foi marcado com uma ação solidária, através da doação dos alimentos arrecadados na 1ª Corrida Escola Tiradentes “Saber, Honra e Disciplina (Versão Virtual e Solidária)” para as pessoas carentes do entorno da unidade escolar. Foram mais de duas toneladas de alimentos arrecadados, entre arroz, feijão, trigo, fubá, macarrão, óleo, café, leite, açúcar, café e outros, entregues a entidade filantrópica Oratório Filhos de Dom Bosco, que cadastrou as pessoas mais necessitadas da região.

Além do diretor comandante da Escola Tiradentes de Rondonópolis, Ten Cel PM Franklin, do secretário escolar Juliano, das coordenadoras pedagógicas Elba e Elaine, e da presidente do Grêmio Estudantil Tiradentes, a aluna Delavy, estiveram presentes na solenidade a Diretoria Regional de Educação, representada pelas assessoras pedagógicas Isabel e Ester, além de professores, TAE’s, AAE’s, alunos, pais, imprensa, o padre Rafael e o coordenador do Oratório Dom Bosco, Mateus.

A 1ª Corrida Escola Tiradentes – Saber, Honra e Disciplina (Versão Virtual e Solidária) teve 1.284 participantes, passando a ser a maior corrida de Rondonópolis e região nessa modalidade. Devidamente homologada na Federação de Atletismo de Mato Grosso, a corrida teve como madrinha a primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, e parceria da PM-MT, Seduc e Seciteci.

Maria Cremilda, moradora da região, recebeu as primeiras cestas de alimentos das mãos da Direção da Unidade Escolar, equipe gestora e Diretoria Regional de Educação/Assessoria Pedagógica com as seguintes palavras: “Estou passando por necessidade e fico muito feliz em receber esses alimentos hoje. Que Deus possa abençoar a vida de todos da Escola Militar Tiradentes de Rondonópolis por ajudar quem está precisando”.

Vale informar que o retorno às aulas ocorreu com a entrega das máscaras faciais personalizadas da unidade escolar, sendo seguidos todos os protocolos de biossegurança de prevenção à Covid-19 emanados pelos órgãos de saúde.