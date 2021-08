Ainda não foi controlado o incêndio na Reserva Indígena Tadarimana, próximo à área urbana de Rondonópolis. Catorze bombeiros militares estão no local fazendo o combate das chamas, com o auxílio de um avião do Corpo de Bombeiros vindo de Cuiabá.

O comandante do 3º Batalhão Bombeiro Militar, ten. cel. Fabrício Gomes Costa, informou que o avião atuou no período da manhã, jogando cerca de 15,5 mil litros de água na tentativa de debelar o incêndio. Agora à tarde, a aeronave deve atuar jogando a mesma quantidade de água.

O incêndio na reserva iniciou ontem (3/8) e, conforme o ten. cel. Fabrício, no primeiro dia, a estimativa era que o incênio tinha destruído uma área de 50 hectares de mata. Ele atesta que o controle do incêndio na reserva é difícil porque a mata é bem fechada e densa, por isso foi feito o acionamento da aeronave.

Além dos Bombeiros, há ainda brigadistas indígenas e equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) atuando no local.

Até o momento não se sabe como se originou o incêndio.