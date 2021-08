O Governo do Estado definiu ontem (3) que Rondonópolis irá receber, nos próximos dias, mais 9.048 doses de vacinas. Serão enviadas ao Município, 4.968 doses da Pfizer e mais 4.080 doses da Coronavac. As remessas chegaram o Mato Grosso no último sábado (31) e aguardavam a definição da Comissão Intergestores Bipartites (CIB) para determinar quantas doses cada município iria receber.