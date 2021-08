A Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis informa que o Ministério da Saúde realizou atualização na estimativa da população vacinável em Rondonópolis. De acordo com os novos dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, a quantidade de pessoas com mais de 18 anos que devem ser imunizadas contra a Covid-19 subiu para 172.383, 31 mil pessoas a mais do que na estimativa anterior.

Essa estimativa da população vacinável é utilizada para calcular a quantidade de pessoas já imunizadas na cidade. Assim, o percentual de vacinados em Rondonópolis também fica alterado.

Com base na nova estimativa, o percentual de pessoas imunizadas com a primeira dose em Rondonópolis passa a ser 70,89%. São 122.218 pessoas vacinadas com a primeira dose. Já o percentual dos imunizados com duas doses e dose única, passou a ser 25,29%. Na cidade, 43.604 pessoas já completaram o ciclo de vacinação. Até esta segunda-feira (2/8), com a estimativa anterior, 86,56% da população havia recebido a primeira dose, e 30,88%, as duas doses.

As estimativas da população vacinável do Ministério da Saúde, segundo o secretário Municipal de Saúde, Vinícius Amoroso, podem sofrer alterações por alguns fatores, como aumento na quantidade de pessoas que fazem o Cartão do SUS. Ele explica que a atualização da estimativa atingiu vários municípios do Brasil, alguns para mais e outros para menos.