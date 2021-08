Apesar da lei aprovada e sancionada em Mato Grosso autorizando o retorno parcial do público nos estádios de futebol do estado, o União não poderá contar com público no próximo jogo que tem pela Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, neste sábado (7/8), às 15h, contra o Nova Mutum, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis.

Um dos vice-presidentes da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), Carlos Rufino, explicou ao A TRIBUNA que, na verdade, nenhum jogo pelo Campeonato Brasileiro teve a liberação de público nos estádios pela organizadora da competição, no caso a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a quem compete a decisão da presença de torcedores ou não nesses jogos.

A mesma regra vale para o Cuiabá Esporte Clube, um dos times que também poderia ser beneficiado com a nova lei estadual em vigor. Segundo o clube, esta decisão fica a cargo da CBF e só acontecerá quando os 20 times da competição estiverem nas mesmas condições, após todos os estados concederem o devido aval.

Vale informar, no entanto, que a CBF já trabalha um protocolo de retorno do público aos estádios há alguns meses, com previsão inicial de vigência para setembro próximo, no início do 2º turno da Série A do Brasileirão, mas não foi oficializado.