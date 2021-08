O novo coronavírus continua fazendo vítimas fatais em Rondonópolis, apesar da diminuição da quantidade de óbitos. Uma das vítimas recentes da doença na cidade foi o aposentado Edmilson Gomes da Silva, de 65 anos, que tocava o Espetinho do Vovô, junto ao Posto Universitário, na Avenida dos Estudantes.

Edmilson já tinha tomado as duas doses da vacina contra o novo coronavírus, mas era diabético e tinha pressão alta. Ele ficou 12 dias no Hospital Regional de Rondonópolis, onde também teve que ser intubado. Com o agravamento da doença, ele acabou morrendo às 23h30 desta segunda-feira (2/8).

Nascido em Rondonópolis, o pioneiro deixa esposa, a dona Marlene, quatro filhos e nove netos. Devido à doença, não haverá velório. O cortejo fúnebre de despedida sairá da chácara na Vila Paulista, onde ele morava, às 15h, com enterro previsto para as 16h30 de hoje, no Cemitério da Vila Aurora.