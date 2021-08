Um novo incêndio está sendo registrado neste momento na Reserva Indígena Tadarimana, próximo à área urbana de Rondonópolis. A fumaça do incêndio já podia ser avistada de algumas regiões da cidade por volta das 11h30 de hoje (3/8).

Equipes do Corpo de Bombeiros já se deslocaram para a reserva e atuam no combate às chamas, mas até o momento o incêndio não foi controlado. Ainda não se sabe como o fogo começou no local. A quantidade de área atingida pelas chamas também não foi informada.