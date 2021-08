O município de Rondonópolis registrou 288 novos casos de Covid, chegando a 35.180 casos desde o começo da pandemia. O quadro foi revelado pelo novo Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta terça-feira (3/8).

O Boletim Epidemiológico registrou mais uma morte por Covid-19 nas últimas 24h, chegando a 895 óbitos desde o começo da pandemia. A nova morte foi a do aposentado Edmilson Gomes da Silva, de 65 anos, que, conforme já noticiado pelo site do A TRIBUNA, acabou morrendo às 23h30 desta segunda-feira (2/8).

Edmilson já tinha tomado as duas doses da vacina contra o novo coronavírus, mas era diabético e tinha pressão alta. Ele ficou 12 dias no Hospital Regional de Rondonópolis, onde também teve que ser intubado. O sepultamento ocorreu às 16h30 de hoje, no Cemitério da Vila Aurora.

A taxa de ocupação das UTIs segue alta em Rondonópolis, estando em 93,3% na rede pública. O Hospital Municipal está com quatro vagas disponíveis em UTI e a Santa Casa, com uma vaga. O Hospital Regional, por sua vez, está um paciente a mais que a capacidade máxima da sua UTI.