O avanço da vacinação contra o novo coronavírus tem desenhado um novo cenário da pandemia no Brasil, mas muitas dúvidas ainda têm surgido entre as pessoas. Um dos questionamentos é o fato de pessoas, mesmo com uma dose ou as duas doses da vacina, continuarem adoecendo de Covid e, várias delas, indo parar nas UTIs. Nesta semana, por exemplo, a rede pública em Rondonópolis chegou a registrar lotação nas UTIs para Covid. Nessa realidade, o A TRIBUNA buscou um esclarecimento sobre a influência da vacina neste momento da pandemia.

Primeiramente, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) explicou que o Brasil é um país que ainda não conseguiu chegar em um quantitativo de vacinação que causa uma imunidade de rebanho. Hoje há 50% da população com a primeira dose e a segunda dose está chegando a marca de 20%. “Então, por ser um país que ainda não está imunizado em uma porcentagem considerável, nós temos uma circulação muito grande do vírus dentro do país e, consequentemente, uma infectividade muito grande – que é a transmissão entre pessoas”, repassou.

A Pasta esclareceu que as vacinas diminuem a transmissibilidade – que é essa capacidade de transmissão, as internações e os casos graves – que levam às internações em UTIs e mortes. Segundo repassado, a transmissão depende do país. Assim, existem países que tem uma transmissão muito baixa e há outros, como Brasil e Índia, por exemplo, que tem uma transmissibilidade muito grande. “Porém, os pacientes que podem ir para a UTI são pacientes, geralmente, idosos vacinados que possuem comorbidades. Eles estão naquela margem de 15% a 20%, dependendo da vacina, que podem evoluir para internação em estado grave mesmo vacinados. Mas, esses pacientes, se não tivessem sido vacinados, provavelmente, já teriam sido intubados e ido a óbito. Então, eles estão tendo alguma proteção decorrente da vacina”, afirma.

A Secretaria Municipal de Saúde salientou que pacientes jovens vacinados adequadamente ou adultos jovens dificilmente evoluirão para um óbito ou intubação. Assim, a vacina é positiva para evitar mortes, casos graves e internações e diminuir a infectividade. Atesta que, no Brasil, não diminuiu tanto ainda porque o país não chegou em um nível de vacinação que cause uma imunidade de rebanho – que diminui a infectividade – e por causa das variantes.

Por isso, a Saúde ainda orienta que é importante continuar com as medidas de proteção como distanciamento e uso de máscaras até que se consiga vacinar com a primeira e a segunda doses 70% da população, quando se atingiria a chamada imunidade de rebanho.