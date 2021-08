Com o avanço da vacinação, muita gente tem relaxado nos cuidados de prevenção ao novo coronavírus em Rondonópolis. O resultado é que as principais UTIs para tratamento de Covid em Rondonópolis voltaram a registrar lotação máxima. A situação já tem gerado questionamento quanto à eficácia da vacina na cidade.

No caso do Hospital Regional, há sobrecarga na ocupação dos leitos de UTI para Covid, estando em 106,7%. Lá existem dois pacientes a mais que a quantidade de vagas de UTI. Nesse caso, esses dois pacientes estão improvisados em outros tipos de leito. Na Santa Casa, todos os leitos de UTI para Covid estão ocupados.

A única unidade com vaga em UTI na cidade é o Hospital Municipal, com três leitos disponíveis neste domingo. No geral, a rede pública em Rondonópolis apresenta uma taxa de ocupação de 98,3%. Todos esses dados foram disponibilizados pelo Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado neste domingo (1º/8).

A quantidade de casos ativos da doença voltou a crescer no município, atingindo agora 1.022 pessoas. Apesar disso, desde sexta-feira (30/7), a cidade não registra novos óbitos por Covid-19.

DÚVIDAS

Diante da alta na ocupação dos leitos de UTI na cidade, leitores do A TRIBUNA vem questionando qual a porcentagem dos internados que já recebeu a vacina contra Covid e se o imunizante tem evitado óbitos nos hospitais. As autoridades de saúde locais ainda não se posicionaram sobre a questão.