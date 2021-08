A estimativa é que mais de 800 veículos participaram neste domingo (1º/8) em Rondonópolis da manifestação a favor do voto impresso auditável. Em um ato pacífico, os participantes promoveram uma grande “festa” com as cores e bandeiras do Brasil e bastante buzinaço.

O evento teve concentração no Cais, a partir das 15 horas, percorrendo várias ruas da cidade até a Praça Bom Jesus, na Vila Operária, onde houve um ato público no final. A grande quantidade de motos chamou a atenção. Através de carro de som, os manifestantes propagaram a causa do voto impresso auditável.

O empresário e paisagista Cláudio Ferreira, um dos organizadores, fez um balanço bastante positivo da manifestação. Conforme ele, o grande problema no processo de votação no Brasil hoje é a contagem secreta dos votos, de forma eletrônica.

Nesse sentido, aponta que a luta pelo voto impresso auditável é histórica. “O PSDB já se posicionou neste sentido. O voto auditável já foi aprovado pelo Congresso. A ex-presidente Dilma vetou e o Congresso derrubou o veto. Depois o STF barrou a proposta”, conta.

Cláudio reforça, nesse contexto, que existe novamente um engajamento para o acompanhamento da contagem pública dos votos, o que trará mais confiança ao processo de votação. “O voto impresso auditável tem a aprovação popular. Não é todo mundo que acredita na maquininha”, reforçou o empresário, lembrando que se trata de um aperfeiçoamento do processo eleitoral a favor da democracia.

Da mesma forma, outras cidades do estado fizeram manifestações neste domingo com o objetivo de pressionar os parlamentares do Congresso Nacional na aprovação da PEC que estabelece que, independentemente do meio empregado para o registro do voto, seja obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor. Conforme a proposta, as cédulas serão depositadas, “de forma automática e sem contato manual, em urnas indevassáveis, para fins de auditoria.”

Confira abaixo alguns registros da manifestação feitos pelo fotógrafo César Augusto.