Um casal de moradores do bairro Jardim Belo Horizonte teve um prejuízo de aproximadamente R$ 250 mil com um foco de queimada que se iniciou em um terreno baldio e pulou para o quintal da casa deles, destruindo moldes e matrizes que eram usados na oficina do proprietário.

A queimada começou após 22h30 da noite de sexta-feira (30/7), em uma área atrás da residência do casal. No momento, eles afirmam que ligaram para o Corpo de Bombeiros, mas não foram atendidos. Restou ao proprietário ficar jogando água no muro e nos moldes e matrizes que usava em seus serviços e que eram deixados no quintal por falta de espaço.

Conforme o relato, como o fogo havia diminuído e já era tarde, eles foram dormir e foram acordados no meio da madrugada com a Polícia Militar avisando que o fogo tinha passado para o quintal e consumido as peças. A PM também não conseguiu falar com os bombeiros e se deslocaram até a sede da instituição para avisá-los.

Após novos chamados, o Corpo de Bombeiros se deslocou até a residência, depois das 3 horas da madrugada, porém todas as peças que estavam no quintal já haviam se queimado. Além da destruição, os moradores atestam que não será mais possível fazer consertos na oficina porque dependia dos moldes para isso.