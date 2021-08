Para o presidente local do Partido dos Trabalhadores (PT), Wendell Girotto, a reivindicação pelo voto auditável é vista como a derrota do presidente Jair Bolsonaro, nas eleições presidenciais do próximo ano.

“Bolsonaro, avistando a sua derrota em 2022, apresenta uma proposta de construir uma narrativa para polemizar a legitimidade da eleição. Isso é nítido demonstrado em todas as suas declarações. Ele está percebendo que será derrotado nas urnas em 2022 e tenta se antecipar. Propostas de voto impresso são antigas. Em 2015, a Câmara Federal aprovou uma proposta desta que acabou sendo derrubada por decisão do STF, que entendeu como ameaça ao sigilo do voto, que é uma garantia constitucional. No congresso tem parlamentares simpáticos à proposta, mas a maioria dos deputados vai se confirmando com uma visão contrária. No meu entendimento, essa é mais uma falácia de Bolsonaro. Todos que estão em sã consciência são favoráveis à transparência das urnas, porque elas são auditáveis”, disse Wendell Girotto.