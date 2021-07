Raquel Atanilia Araújo, da cidade de Juscimeira, teve sua colação grau no curso de Psicologia, no dia 20 de julho 2021. Fica nossa gratidão a Deus por mais uma conquista, pois verdadeiramente és merecedora. Sem dúvida alguma, será uma profissional extraordinária. Sua família se alegra com você nesse momento marcante de sua vida.