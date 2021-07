Rondonópolis foi a segunda cidade do estado de Mato Grosso que mais gerou empregos no primeiro semestre de 2021. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério da Economia, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Ao todo, o município de Rondonópolis registrou um saldo de 3.811 empregos entre janeiro e junho de 2021, considerando que foram contratadas 20.096 pessoas e demitidas 16.285 pessoas no período. Rondonópolis bateu a cidade de Sinop, no norte do estado, que nos seis primeiros meses do ano ficou com um saldo de 3.474 empregos gerados.

No cômputo geral do ano, os setores que mais empregaram em Rondonópolis foram o setor de serviços, que gerou saldo de 1.857 novos funcionários; o comércio, com o saldo positivo de 951 contratações, ficou em segundo lugar; e, em terceiro, ficou a construção civil que teve saldo de 626 empregos. A indústria teve um saldo de 292 empregos.

Considerando apenas o mês de junho, Rondonópolis fechou com saldo positivo de 679 vagas de emprego. Nesse mês, o destaque ficou com o comércio, com um saldo positivo de 225 empregados. O segundo melhor desempenho foi do setor de serviços, com saldo de 218 vagas. A construção teve um saldo positivo de 150 vagas e a indústria, um saldo positivo de 70 empregos.

No ranking de geração de empregos entre janeiro e junho, ficaram Cuiabá (saldo de 10.518 vagas), Rondonópolis (saldo de 3.811 vagas) e Sinop (saldo de 3.474 vagas).

Considerando apenas o mês de junho, os municípios que mais geraram empregos foram Cuiabá (2.236 vagas), Sorriso (885), Primavera do Leste (746), Sinop (739), Sapezal (696) e Rondonópolis (679).