O final de semana terá vacinação contra a Covid-19 em Rondonópolis. Neste sábado (31), devem receber a primeira dose as pessoas com 26 anos. Já no domingo (1º), a vacinação com será para quem tem 25 anos.

A vacinação no sábado será realizada na Central de Vacinação, localizada anexa à Secretaria Municipal de Saúde, com atendimento ao público das 9h às 20h. No domingo, a imunização também acontece na Central de Vacinação, porém o horário de atendimento será das 9h às 18h.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta quem for se vacinar a portar documentos pessoais, cartão do SUS e cartão de vacinação, bem como comprovante de residência ou título de eleitor.