Um acidente entre um veículo modelo Santana e uma carreta resultou na morte da senhora Maria Martins Gonçalves na manhã de hoje (30/7), no Anel Viário, no trecho entre o Jardim das Flores e a Avenida dos Estudantes, em Rondonópolis.

De acordo com informações preliminares, o carro seguia sentido à Avenida dos Estudantes e, ao tentar fazer uma ultrapassagem, acabou batendo na traseira do caminhão. O carro era ocupado pelo motorista mais a mulher que morreu no local. O motorista teve vários ferimentos e foi encaminhado para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Imagens feitas depois do acidente mostram o homem ainda preso entre as ferragens e a mulher, deitada em seu colo, já sem vida.