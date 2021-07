O Movimento de Cursilho de Cristandade (MCC) vai completar, no dia 2 de agosto do próximo ano, 50 anos de evangelização em Rondonópolis. Neste sentido, na próxima segunda-feira (2), começa o ano do Jubileu de Ouro com uma missa na Catedral Santa Cruz, a partir das 19 horas. As informações foram repassadas ontem (30) pelos cursilhistas César Antônio Marcon e Márcia de Jesus Pimentel.