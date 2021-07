Já nas enfermarias públicas, a taxa de ocupação permaneceu estável, com 36,3% de ocupação. Nas enfermarias, 33 pacientes estavam internados e 58 leitos estavam disponíveis. Ao todo, 80 pacientes estavam internados na rede pública da cidade e outros 20 seguiam internados em hospitais privados. Do total de pacientes internados (100), 94 eram residentes de Rondonópolis.

Nas últimas 24 horas, mais dois óbitos em decorrência da Covid-19 foram registrados e mais 98 novos casos da doença foram confirmados. Desde o início da pandemia, a cidade soma um total de 34.478 infectados e destes, 889 morreram e 32.661 se recuperaram. Ainda há 928 casos ativos da doença. São 834 pessoas em isolamento domiciliar e 94 hospitalizadas.

MATO GROSSO

Dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) de ontem (28) mostram que foram confirmados mais 1.600 novos casos da doença em Mato Grosso nas últimas 24 horas. No mesmo período, também foram registradas mais 32 mortes em decorrência da Covid-19.

Desde o início da pandemia, Mato Grosso registra um total de 486.675 infectados e 12.720 óbitos. No Estado, 461.784 pessoas já se recuperaram. Ainda há 10.585 pessoas em isolamento domiciliar.

Nas UTIs públicas, 400 pessoas estão internadas. A taxa de ocupação é de 73,94%. Nas enfermarias públicas a ocupação é de 38%, com 332 pessoas internadas.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (99.023), Rondonópolis (34.478), Várzea Grande (32.572), Sinop (23.429), Sorriso (17.038), Tangará da Serra (16.656), Lucas do Rio Verde (14.503), Primavera do Leste (12.827), Cáceres (10.630) e Barra do Garças (9.876).