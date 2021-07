Rondonópolis contabilizou mais uma morte e 125 novos casos do novo coronavírus em um período de 24 horas, segundo o novo Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta quinta-feira (29/7).

Conforme os dados do Boletim Epidemiológico, as mortes em função do vírus saíram de 889 para 890 vítimas desde o começo da pandemia na cidade. Por sua vez, a cidade tinha 34.478 infectados e, com os novos casos, agora são 34.603 infectados.