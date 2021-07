Depois de quase dois meses da queda do avião bimotor Cessna 310 na região da Rodovia do Peixe em Rondonópolis, que deixou quatro mortos, as investigações sobre as causas do acidente ainda não foi concluída. Um relatório preliminar foi divulgado pelo Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI), localizado em Brasília (DF), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), uma semana após a ocorrência, mas a investigação ainda segue ativa.

Conforme o relatório preliminar do Seripa VI, a queda teria sido ocasionada pela falha do motor durante o voo. As informações confirmadas, até o momento, são de que o avião, que decolou do aeródromo da Gleba Rio Vermelho em Rondonópolis no dia 8 de junho, caiu 30 minutos após a decolagem, quando o motor apresentou falhas em seu funcionamento. Assim, teria sido efetuado um pouso forçado na área de mata às margens da Rodovia do Peixe, porém o avião acabou destruído. O Seripa VI informou ainda que a aeronave já foi liberada no que se refere às investigações.

A queda da aeronave ocorreu às 16h30 e imediatamente equipes do Corpo de Bombeiros de Rondonópolis, da Polícia Civil e Militar, bem como do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) se deslocaram ao local. Nenhum passageiro foi encontrado com vida e os copos foram identificados posteriormente pelo Instituto Médico Legal (IML) por meio de impressões digitais e análise da arcada dentária, pois foram carbonizados.

Morreram na queda do avião o piloto, Nacionízio Jacó da Silva Filho (o Neno), o mecânico de aeronaves José Rodrigues de Souza, o proprietário do avião, Nelson Siton Júnior Landim e o empresário, Faustino Barbosa.