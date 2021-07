No próximo domingo, 1º/08, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro convocam em todo o Brasil uma manifestação a favor do voto impresso. Em Rondonópolis, o evento será uma Motocarreata com concentração no Cais, a partir das 15 horas e percorrerá as principais ruas da cidade até Praça Bom Jesus, na Vila Operária, onde será finalizada. O deputado federal José Medeiros (Podemos) confirmou presença no evento.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 135/19 estabelece que, “no processo de votação e apuração das eleições, dos plebiscitos e dos referendos, independentemente do meio empregado para o registro do voto, é obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor”. Conforme a proposta, as cédulas serão depositadas, “de forma automática e sem contato manual, em urnas indevassáveis, para fins de auditoria.”

As manifestações têm o objetivo de pressionar os parlamentares do Congresso Nacional na aprovação da PEC e teve origem nas redes sociais, contará com a participação dos eleitores que desejam ter seu direito ao voto respeitado, com possibilidade de auditoria no pleito de 2022.