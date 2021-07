O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT) e a Justiça do Trabalho destinaram mais de R$ 292 mil para a instalação de placas solares na Fundação Lar Cristão, em Rondonópolis, município localizado a 215,9 km de Cuiabá.

A entidade, que não tem fins lucrativos, abriga e dá assistência a mais de 200 pessoas, entre idosos, idosas e pessoas com deficiência, que não teriam condições de manter a sua subsistência ou tê-la provida por seus cuidadores. Também são desenvolvidos no local trabalhos de habilitação e reabilitação para reconduzir os assistidos ao convívio da família.

A instituição foi fundada formalmente em outubro de 1995, mas existe desde 1992. A estrutura começou somente com um pavilhão, em um terreno doado pela prefeitura, e hoje já conta com 4 mil metros de área construída.

A presidente da Fundação, Ana Mariza Panes do Rego, explica que a instalação dos painéis vai representar uma economia significativa de energia elétrica para a entidade, que hoje tem gastos mensais de aproximadamente R$ 9 mil. “Ficamos muito felizes que vamos conseguir essa energia, porque o valor que iremos deixar de pagar da conta de energia vai nos ajudar na manutenção do lar. Nós realizamos atendimentos de pessoas com muita dificuldade, então isso vai nos favorecer muito”, salienta.

De acordo com a procurador do MPT Gustavo Athaide Halmenschlager, “a instalação das placas solares vai permitir a melhor racionalização de gastos com energia elétrica pela entidade, além de ser ambientalmente sustentável, permitindo a continuidade das atividades da instituição com viabilidade financeira, sem prejuízo do conforto das pessoas que nela são atendidas”.

O valor da destinação é decorrente de uma indenização por dano moral coletivo obtida pelo MPT em face de um grande supermercado da região — que estava funcionando com o Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCIP) do Corpo de Bombeiros vencido, inclusive no episódio do grande incêndio que ocorreu em sua filial, em 2017 —, e de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado entre uma empresa de usinagem, tornearia e solda da região e o MPT.