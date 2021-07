O terminal ferroviário de Rondonópolis abrigará o primeiro duto no Brasil que vai transportar biodiesel diretamente do produtor ao distribuidor. Com cerca de três quilômetros de extensão, o duto está sendo construído por uma multinacional que opera no terminal e tem previsão de entrar em operação em até 5 meses.

Segundo a Cofco International, o duto que irá conectar sua usina de biodiesel com as bases das distribuidoras de combustível localizadas no terminal.

“Quando estiver em funcionamento, o duto transportará cerca de 245 toneladas de biodiesel por hora, o que é 60 vezes mais rápido do que o volume transportado por caminhões no ciclo atual”, afirma Marcos Dalla Rosa, gerente sênior da Divisão de Biodiesel da empresa no Brasil.

Com o início das operações do duto, o executivo prevê que 12 mil viagens de caminhão sejam evitadas por ano, reduzindo a emissão direta de 35 toneladas de CO2, diminuindo o trânsito de veículos e o risco de acidentes no trajeto.