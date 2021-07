A nova diretoria da Associação de Senhoras de Rotarianos (ASR) tomou posse ontem (28/7), na sede do Rotary Rondonópolis, na Vila Birigui.

A presidente 2021/2022 é a assistente social Ivana Dornelles de Oliveira, que já exercia o mandato 2020/2021. Devido à pandemia, a gestão foi prorrogada.

A nova diretoria tem seis integrantes, com o propósito de levar serviços sociais à sociedade rondonopolitana. A ASR desenvolve campanhas e projetos diversos, beneficiando por exemplo a Santa Casa, o Lar dos Idosos, entre outros.

Ivana informa que está bastante otimista com a nova gestão, considerando que o ano 2020/21 foi bastante impactado pela pandemia e, agora, com todas as integrantes vacinadas contra Covid-19, há condições de fazer um trabalho social mais amplo e produtivo na cidade.