A esperada revitalização da Praça Brasil, no Centro, e da Praça da Saudade, no bairro Bom Pastor, começou a ser efetivada. A empresa contratada pelo Município para as obras que darão nova cara a esses logradouros já iniciou os trabalhos. No momento está sendo feito o cercamento total dos espaços.

As duas obras serão executadas pela empresa V.L.F. Rossini ME, a Village Construções. A revitalização da Praça Brasil terá um custo de R$ 1.690.950,62 e prevê a reforma total do espaço, com acessibilidade e novo paisagismo. Ultimamente o local estava bastante deteriorado e gerando muitas reclamações.

A obra da Praça da Saudade está orçada em R$ 1.996.337,77. O projeto prevê a reforma de todo o pavimento do passeio público e calçadas internas da área de convívio, além de construção de mesas de jogos, revitalização paisagística, reforma da quadra de areia e da quadra poliesportiva.

Vale informar que a Prefeitura já concluiu a troca de toda iluminação dessas duas praças.