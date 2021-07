Em nome do progresso e da especulação imobiliária, mais um imóvel de importância histórica em Rondonópolis foi destruído nesta semana. Desta vez foi derrubada a casa de adobe localizada em uma chácara ao fim da Avenida Bandeirantes, no entrocamento com o Anel Viário, na saída para Poxoréu.

A história do local começou, segundo a historiadora Jocenaide Maria Rossetto, em 1955, época da emancipação política de Rondonópolis, quando a pioneira Porcina Ribeiro da Silva requereu um pedaço de terra ao primeiro prefeito da cidade, Daniel Martins de Moura, e ali se fixou.

A casa foi erguida, conforme apurado pela historiadora Jocenaide Rossetto, em 1964. “Foram muitos dias de trabalho para amassar e moldar os tijolos de barro e depois fixá-los uns aos outros com uma ‘liga’ feita com terra de cupim, pedrinha fina e ‘capim amargoso para não criar bichinho’”, escreveu a historiadora em artigo enviado ao A TRIBUNA.

“Para a cobertura compraram telhas da região do córrego Canivete, que foram colocadas cuidadosamente sobre o madeiramento de piúva; ficaram sem as portas e janelas por dois anos porque o pai havia comprado cedro e foi necessário esperar a ‘madeira amadurá’”, continuou a historiadora em seu artigo.

A casa, no entanto, ficou conhecida pelo casal Militão e Maria dos Santos Souza, a popular dona Maruca, herdeiros da dona Porcina que já morreram, e hoje ficou para os netos. São 10.850 metros quadrados com árvores diversas e um famoso e antigo pomar.

Toda essa história, no entanto, veio ao chão, possivelmente derrubada pelos próprios herdeiros, já que a propriedade está à venda no momento, sem que a casa tivesse a oportunidade de ser tombada pelo Patrimônio Histórico Municipal em nome da Cultura Material e Imaterial de Rondonópolis.