O Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso vai promover nos dias 16 e 17 de agosto, um curso gratuito de capacitação para formação de Brigada de Incêndio Rural.

O curso tem como objetivo passar o conhecimento necessário sobre a estrutura e funcionamento de uma brigada de incêndio, manejo de ferramentas para a prevenção e combate aos incêndios florestais, noções de primeiros socorros e alternativas ao uso do fogo.

O treinamento será realizado no Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias. A capacitação terá a duração de dois dias, período matutino e vespertino, com aproximadamente 16 horas no total.

Os interessados podem procurar o referido Sindicato para mais informações.