A nova edição do Miss Rondonópolis Oficial já definiu as candidatas que vão disputar o título de mulher mais bonita da cidade. Neste ano de 2021, o concurso vai ocorrer no dia 6 de setembro, véspera de feriado, no Tulipas Buffet.

E um diferencial neste ano é que o concurso para escolha da rondonopolitana mais bela está completando 15 anos sob a coordenação de Ronaldo Dias. “Estou dando minha alma para fazer o melhor Miss Rondonópolis da história”, afirmou.

Em comemoração a esses 15 anos, serão 15 candidatas que vão disputar o título de Miss Rondonópolis Oficial. Ronaldo atesta que esta edição vem com um time de garotas muito bom, com perfis variados, que representam que bem a miscigenação do povo rondonopolitano.

O coordenador do Miss Rondonópolis, Ronaldo Dias, revela que a vencedora desta vez vai ganhar um prêmio de R$ 10 mil em dinheiro, indo representar a cidade no Miss Mato Grosso Oficial e, caso ganhe, no Miss Brasil.

As candidatas têm acima de 18 anos. O concurso definirá a vencedora baseado em critérios como beleza facial, beleza plástica, desenvoltura, elegância e desembaraço. Apenas as cinco finalistas vão para a fase de entrevistas, com perguntas de conhecimentos gerais.

Ronaldo avalia que esse período de 15 anos à frente do concurso representa muito, pois foi possível mostrar a beleza das mulheres de Rondonópolis, independente das condições financeiras das candidatas, tanto que várias delas saíram da periferia da cidade e se destacaram em inúmeros concursos, inclusive o Miss Brasil, no caso da Jakeline Oliveira.

O Jornal A TRIBUNA mostra hoje cinco candidatas que vão disputar o título. Amanhã, o site traz mais cinco candidatas. As fotos são dos fotógrafos Marcus Bordado e Evellyn Bordado. Confira abaixo: