O novo Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta terça-feira (27/7), não contabilizou nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas em Rondonópolis. Assim, as mortes em função do vírus permanecem em 887 vítimas desde o começo da pandemia.

Ao todo, a cidade teve 59 novos casos do novo coronavírus entre ontem (26) e hoje, passando de 34.321 infectados para 34.380 infectados. Desde o começo da pandemia, 32.580 pessoas já se recuperaram da Covid-19 em Rondonópolis.

Conforme os dados do Boletim Epidemiológico, o Hospital Regional está com sete vagas disponíveis de UTI para Covid, e a Santa Casa de Rondonópolis, com cinco vagas disponíveis.

MATO GROSSO

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta terça-feira (27), 485.075 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 12.688 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Foram notificadas 1.609 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado em 24 horas. Dos 485.075 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 10.173 estão em isolamento domiciliar e 460.604 estão recuperados.

Dentre os cinco municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (98.656), Rondonópolis (34.380), Várzea Grande (32.470), Sinop (23.410) e Sorriso (16.987).