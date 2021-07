Dados do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde de ontem (26) mostram que a taxa de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), em Rondonópolis, continuam abaixo de 70%. Ontem, a ocupação ficou em 66,7%, com 20 leitos disponíveis e 40 pacientes internados.

Nas últimas 24 horas, a cidade também confirmou mais 41 novos casos da doença. São 34.321 infectados desde o início da pandemia em Rondonópolis, e destes, 32.502 já se recuperaram. Na cidade, ainda há 932 pessoas com casos ativos da doença. Desse total, 851 estão em isolamento domiciliar e 81 seguem hospitalizados.

Ontem, havia 40 pessoas internadas em leitos de UTIs públicas e mais 33 em enfermarias públicas, onde a taxa de ocupação estava em 36,3%. Na rede privada, dois pacientes estavam internados em UTIs e outros 13 pacientes em enfermarias.

MATO GROSSO

Mais 40 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas, quando também foram confirmados mais 1.171 novos casos da doença. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES) de ontem (26), que apontam ainda que desde o início da pandemia 483.466 pessoas se infectaram. Destas, 12.699 morreram e 459.024 se recuperaram.

Em Mato Grosso, ainda há 10.194 pessoas em isolamento domiciliar e 344 pacientes em UTIs públicas e 316 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação das UTIs no Estado era de 63% e das enfermarias de 37%.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (98.394), Rondonópolis (34.321), Várzea Grande (32.364), Sinop (23.339), Sorriso (16.937), Tangará da Serra (16.604), Lucas do Rio Verde (14.482), Primavera do Leste (12.699), Cáceres (10.527) e Barra do Garças (9.717).