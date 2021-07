A Associação dos Engenheiros Agrônomos da Grande Rondonópolis (Aeagro) lamenta profundamente o falecimento do seu associado, o engenheiro agrônomo, Walter José Souza Buzatti (59 anos), em decorrência de complicações da Covid-19. Buzatti estava internado há 15 dias no Hospital Municipal Antônio Santos Muniz, em Rondonópolis.

Gaúcho de Santa Maria fez graduação em agronomia, na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e foi professor substituto. Tinha mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e cursou especialização em Córdoba, na Espanha. Em Rondonópolis, era proprietário da empresa W. Buzatti Consultoria e Pesquisa Agrícola.

Walter também foi conselheiro suplente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT), entre 2014 e 2016. De 2017 a 2019 ocupou a cadeira como conselheiro titular. Era membro da Câmara Especializada de Agronomia (Ceagro), onde desenvolveu vários trabalhos no pleno do Conselho em prol do Sistema Confea/Crea. Buzatti proferiu várias palestras e treinamentos no manejo fitossanitário nas culturas de verão, tais como soja, milho, algodão, pastagens, culturas de cobertura do solo, além de experimentos para validação de produtos fitossanitários. Atuou como assistente técnico em casos de perícias.

O corpo de Walter Buzatti foi trasladado na tarde desta segunda-feira (26/07) para Santa Maria (RS), onde será sepultado. O engenheiro agrônomo deixa esposa, Valéria da Nóbrega Buzatti, e a filha, Júlia da Nóbrega Buzatti de nove anos.