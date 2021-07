O último Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado hoje (26/7), informa que 32.502 pessoas já se recuperaram da Covid-19 em Rondonópolis desde o começo da pandemia.

Ao todo, a cidade teve 41 novos casos do novo coronavírus entre ontem (25) e hoje (26), passando de 34.280 infectados para 34.321 infectados. Nas últimas 24 horas, houve mais duas mortes pela doença, contabilizando atualmente 887 óbitos pelo vírus.

Rondonópolis tem hoje 20 leitos disponíveis de UTI para Covid-19, perfazendo uma taxa de ocupação de 66,7% na rede pública de saúde. Conforme os dados, o Hospital Regional está com oito vagas de UTI para Covid, a Santa Casa de Rondonópolis, com quatro vagas, e o Hospital Municipal, com oito leitos disponíveis.

Uma preocupação é que o número de casos ativos da doença segue em alta nas duas últimas semanas na cidade, fechando esta segunda-feira em 932 registros.

MATO GROSSO

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até hoje, 483.466 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 12.669 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.